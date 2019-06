Escursionisti bloccati dal maltempo recuperati nella notte dal Soccorso alpino valdostano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ieri sera il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono dovuti intervenire per soccorrere due gruppi di escursionisti in difficoltà a causa del maltempo.

Nonostante il peggioramento delle condizioni meteo fosse stato previsto, ieri i sette hanno intrapreso le loro gite in montagna: quattro di loro, tutti inglesi, nella zona degli impianti dello Checrouit a Courmayeur e gli altri, un cittadino francese di 63 anni ferito e donne di 63 e 27 anni, nella zona della Balconata del Bianco. Il forte maltempo li ha messi in difficoltà e si sono dovuti rivolgere ai soccorsi per rientrare a valle.

I quattro inglesi sono stati raggiunti dalle guide del SAV e accompagnati al rifugio Maison Vieille in condizioni fisiche tutto sommato buone mentre l'escursionista francese è arrivato al pronto soccorso di Aosta con un femore fratturato ed una severa ipotermia. Per le due donne, anche loro in ipotermia, i medici stanno ultimando gli esami.

I difficili interventi di recupero si sono conclusi in piena notte, intorno alle ore 2, grazie alla collaborazione tra Sav, Sagf, 118, soccorritori volontari di Courmayeur e Cri.

