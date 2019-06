Parapendista precipita sul Monte Bianco

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un parapendista è morto in un incidente avvenuto ieri nella zona del massiccio del Monte Bianco. Sul caso indaga ora il soccorso alpino della Guardia di finanza.

L'incidente si è verificato a 4.700 metri di quota quando diversi altri parapendisti si trovavano in volo. Proprio questo "traffico" aereo ha impedito all'elicottero dei soccorsi di intervenire subito. L'uomo è stato recuperato più tardi in una zona diversa: era finito in un seracco in un'area di continue scariche di sassi ed acqua provocate dalle temperature insolitamente alte (17 gradi) e il corpo è stato trascinato in una zona meno pericolosa per i soccorritori. Al suo arrivo, il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Nelle stesse ore era stato segnalato anche un atterraggio di emergenza da parte di un altro parapendista, ma è poi emerso che si trattava di un falso allarme.

Marco Camilli