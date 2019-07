Lotta per predominio in Valle d'Aosta, blitz carabinieri contro 'ndrangheta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È in corso una operazione dei carabinieri di Reggio Calabria contro la 'ndrangheta che coinvolge anche la Valle d'Aosta e la provincia di Bologna.

Il blitz, con l'esecuzione di alcuni arresti nei confronti di persone sospettate di associazione di tipo mafioso, è coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio e riguarda in particolare le cosche di San Giorgio Morgeto e Cittanova. Le indagini hanno svelato una contrapposizione tra la "locale" di San Giorgio Morgeto e la cosca Facchineri per il predominio nel comune reggino ed in Valle d'Aosta.

Nella nostra regione sarebbero stati eseguiti tre arresti.

L'operazione è supportata dai carabinieri di Aosta e del Comando provinciale di Bologna e maggiori dettagli saranno resi noti con una conferenza stampa a Reggio Calabria.

Marco Camilli