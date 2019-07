Alpinista muore precipitando sul Polluce, interviene il SAV

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ancora un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per un incidente mortale in montagna avvenuto questa mattina. La vittima è un alpinista che è precipitato lungo il versante Sud del Polluce, sul gruppo del Monte Rosa, mentre percorreva la via normale a quota 4.000 metri circa.

La salma - fa sapere la Centrale Unica del Soccorso di Aosta - sarà portata a Cervinia per le procedure di riconoscimento.

Illeso il compagno di cordata.

Per questo incidente è intervenuto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza.

M.C.