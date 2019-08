Nove alpinisti portati in salvo da Cervino e Monte Rosa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sono stati recuperati questa mattina dai soccorritori svizzeri due alpinisti rimasti bloccati da giovedì pomeriggio sul Cervino.

I due si erano fermati a 4.000 metri di quota a causa delle pessime condizioni meteo senza riuscire a progredire né a tornare sui propri passi. Per lungo tempo i soccorsi non sono stati in grado di raggiungerli via elicottero vista la situazione meteo e nemmeno via terra per la pericolosità della zona della Via del Leone. Oggi verso le 6.15 l'elisoccorso dell'Air Zermatt è riuscito infine a recuperarli e portarli a Zermatt.

Tra la serata e la nottata tra ieri ed oggi inoltre si sono conclusi positivamente i complicati recuperi di altri sette alpinisti, cinque sempre sul Cervino e due sul Naso del Lyskamm (Monte Rosa).

E.G.