Montjovet, auto finisce contro le rocce sulla SS26: un morto

AOSTA. Ancora un incidente mortale sulle strade della Valle d'Aosta. Oggi pomeriggio una persona è morta nello schianto di un'automobile contro le rocce a bordo strada lungo la SS26 a Montjovet.

Sulla vettura viaggiavano tre persone. Il personale del 118, intervenuto alle 16.30, all'arrivo sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della persona (la cui identità per ora non è nota). Gli altri due occupanti sono stati invece trasportati al pronto soccorso di Aosta e le loro condizioni sono al vaglio dei medici.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

M.C.