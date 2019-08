Alpinisti bloccati sul Monte Bianco hanno raggiunto un rifugio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Saranno recuperati molto probabilmente dai soccorsi francesi gli alpinisti bloccati da domenica nella zona della Cresta del Brouillard, a quota 4.600 mt, sul Monte Bianco.

Dal momento che l'elicottero sul lato italiano non è riuscito a raggiungerli a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, il gruppo - incluso il compagno di cordata dell'alpinista deceduto - oggi ha raggiunto autonomamente il rifugio Gouter, sul versante francese della montagna. Sono rimasti comunque sempre in contatto via telefono e hanno riferito al Soccorso Alpino Valdostano di essere in buone condizioni fisiche.

Salvo indicazioni diverse, di loro si occuperà il Peloton de Haute Montagne di Chamonix.

C.R.