Incendio di un appartamento a Donnas

DONNAS. Un incendio ha gravemente danneggiato una abitazione di Donnas in cui vive un pensionato. L'uomo è uscito in tempo dall'alloggio situato al primo piano di uno stabile di via Principe Tommaso ed è rimasto illeso, il suo cane invece è morto.

Il rogo è divampato verso le 23.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa quattro ore prima di riuscire ad estinguere le fiamme e completare la messa in sicurezza dell'abitazione divenuta inagibile.

Secondo i primi accertamenti l'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito.

M.C.