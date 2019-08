A Châtillon i funerali della guida alpina Federico Daricou

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

CHATILLON. Si svolgeranno oggi a Châtillon i funerali di Federico Daricou, guida alpina morta insieme ad un cliente dopo un incidente sul Grand Combin.

Le esequie saranno celebrate alle ore 15 nella chiesa parrocchiale.

L'incidente in montagna risale a sabato scorso. La guida e il cliente ventinovenne, Nicolò Morano di Vercelli, erano stati investiti da una scarica di sassi e la guida era riuscita a dare l'allarme. All'arrivo dei soccorritori per Morano non c'era già più nulla da fare, mentre Daricou era spirato alcune ore dopo l'arrivo all'ospedale di Sion.

Il 38enne, sposato e con due figli, era una guida della Società del Cervino ed un tecnico del Soccorso Alpino Valdostano.

"In questa giornata difficile diamo il triste, ultimo saluto al collega Federico Daricou, guida alpina preparata e capace, tecnico di elisoccorso professionale e affidabile. Amico caro", si legge in un messaggio sottoscritto da Soccorso alpino valdostano, Centrale unica del soccorso, Protezione civile, 118, Forestale e Vigili del fuoco. "Colpiti da questo grave lutto, feriti dalla scomparsa di "uno di noi", ci stringiamo con un abbraccio sincero ala famiglia, ai due figlioli, alla moglie Federica. Un pensiero va anche al giovane alpinista Nicolò Morano, che ha perso la vita nel medesimo evento avverso".

Marco Camilli