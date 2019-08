Ricettazione e arma abusiva, aostano arrestato nel Lazio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un aostano di 44 anni è stato rintracciato ed arrestato ad Aprilia (Latina) con le accuse di ricettazione di un suv rubato e di detenere in casa un'arma non registrata. Nei confronti dell'uomo, Giuseppe La Spina, lo scorso 2 agosto il gip aostano aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il 44enne si occupa di rivendere automobili acquistate in vari paesi europei in Bulgaria, nazione in cui l'uomo ha la residenza. Le indagini per ricettazione compiute dall'aliquota carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Aosta si riferiscono ad un suv Range Rover rubato cui sarebbe stato clonato il telaio. L'altra accusa riguarda un fucile che l'uomo aveva in casa ad Aosta.

M.C.