Accusato di tentato omicidio, turista belga si difende

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ha ammesso il litigio, ma negato l'aggressione ai danni della compagna il turista belga di 55 anni, Filip De Ridder, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e sequestro di persona.

L'uomo ha risposto alle domande del gip sull'episodio avvenuto lo scorso lunedì pomeriggio in un alloggio affittato per le vacanze a Rhêmes-Notre-Dame. Secondo i sospetti il manager aveva chiuso in una stanza la compagna trentenne e aveva tentato di strangolarla: il figlio adolescente, preoccupato per la situazione, ha chiamato i soccorsi. Il 55enne invece ha confermato di aver avuto un litigio con la donna, ma spiegato che lui e la fidanzata si sono spinti a vicenda.

Il pm Luca Ceccanti ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Federico Parini, si è opposta chiedendo la scarcerazione o comunque una misura meno afflittiva. La decisione del gip è attesa oggi.

M.C.