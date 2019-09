Oggi i funerali della guida alpina Gianfranco Sappa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

MORGEX. Si celebrano questa mattina a Morgex i funerali di Gianfranco Sappa, la guida alpina sessantenne morta all'ospedale di Ginevra alcuni giorni dopo un incidente sul massiccio del Monte Bianco.

"Ancora una volta, purtroppo, siamo chiamati a salutare uno dei nostri che ci ha lasciato", scrivono in un messaggio i suoi colleghi guide e soccorritori. "Lo ricorderemo per la sua grande e indiscutibile professionalità come guida alpina e come tecnico del Soccorso alpino. Ricorderemo di lui la pacatezza, la calma, la gentilezza, doti rare e importanti, anche in montagna".

I soccorritori ricordano anche Giuditta Parisi, la compagna morta nello stesso incidente in cui Sappa è rimasto gravemente ferito.

M.C.