Chiesto il rinvio a giudizio per il comandate della stazione forestale di Etroubles

AOSTA. Si svolgerà il 13 novembre l'udienza preliminare per Franco Vicquery, comandante della stazione forestale di Etroubles finito sotto indagine da parte della procura di Aosta per assenteismo. Il comandante 57enne, attualmente sospeso, è sospettato di truffa aggravata, peculato d'uso e alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze sul lavoro.

Le accuse si riferiscono a fatti avvenuti tra il mese di novembre 2018 e lo scorso aprile. In più occasioni Vicquery avrebbe alterato il cartellino delle presenze sul lavoro provocando un danno alla Regione calcolato in circa 1.200 euro ed avrebbe anche utilizzato «in moltissimi casi» i mezzi in dotazione al corpo forestale per scopi privati.

