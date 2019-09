Motociclista ferito in uno scontro sulla statale 26

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un motociclista di 36 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 7.40 sulla strada statale 26 nel comune di Quart. L'uomo, residente in Valle d'Aosta, si è scontrato con un'automobile in prossimità della rotatoria verso Saint-Marcel.

Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione per politrauma. La prognosi è riservata.

Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

redazione