Auto si ribalta, tre feriti a Sarre

SARRE. E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 19 nel comune di Sarre.

I tre - probabilmente ragazzi che partecipavano alla Badoche - viaggiavano su una Fiat Panda che si è ribaltata autonomamente mentre percorreva la strada comunale in località Petit Cre. Non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco per raddrizzare il mezzo e metterlo in sicurezza.

