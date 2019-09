Licenziato il comandante della stazione forestale di Etroubles sotto indagine Pubblicato: Lunedì, 30 Settembre 2019 11:34

AOSTA. Il comandante della stazione forestale di Etroubles (foto) finito sotto indagini della Procura di Aosta è stato licenziato dalla Regione. Lo riferisce l'Ansa Valle d'Aosta.

Franco Viquery, 57 anni di Gignod, attualmente è sospeso. E' imputato per truffa aggravata, alterazione di sistemi di rilevazione delle presenze e peculato d'uso. Secondo le indagini compiute dalla Forestale, tra novembre 2018 e aprile 2019 avrebbe alterato il cartellino delle presenze al lavoro con un "ingiusto profitto di 1.223 euro a danno della Regione" e avrebbe utilizzato in più occasioni i mezzi di servizio del Corpo forestale per scopi privati.

L'udienza preliminare davanti al gup di Aosta si svolgerà il 13 novembre.

M.C.