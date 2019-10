Uccisi da albero caduto a Lillanes, due richieste di rinvio a giudizio Pubblicato: Venerdì, 11 Ottobre 2019 18:18

AOSTA. La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di due persone per la morte dei piemontesi Giuseppe Rosso e Miriam Curtaz, 74 e 73 anni, uccisi da un grosso castagno caduto sulla loro automobile mentre percorrevano la strada regionale a Lillanes lo scorso autunno.

Le richieste riguardano il proprietario del terreno su cui era cresciuto il castagno e un funzionario regionale, Valerio Segor, della struttura Assetto idrogeologico.

Secondo il pm Luca Ceccanti che ha coordinato le indagini del Corpo forestale valdostano i due sono accusabili di omicidio colposo: il proprietario, che ha una posizione di garanzia, non avrebbe reso sicuro il terreno ereditato mentre il funzionario regionale non avrebbe effettuato controlli e opere adeguate in una zona con forti infiltrazioni d'acqua che hanno provocato la marcescenza di vari alberi lungo la strada di competenza della Regione.

Marco Camilli