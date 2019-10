Cellulare di un paziente prende fuoco al pronto soccorso di Aosta Pubblicato: Domenica, 13 Ottobre 2019 16:31

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dopo che il telefono cellulare di un paziente ha preso fuoco.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dopo l'arrivo di un settantunenne rimasto ferito in un incidente stradale. L'uomo, un ciclista, è caduto a terra per cause da chiarire mentre percorreva il raccordo tra le SS 26 e 27, a Quart. Una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Parini, mentre erano in corso le visite, il suo cellulare si è incendiato.

Il fuoco è stato prontamente spento dal personale del pronto soccorso utilizzando due estintori e non ha provocato danni né feriti. I vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica dei fumi.

M.C.