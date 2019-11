Aosta, auto finisce contro una bancarella del mercato Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 13:34

AOSTA. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica di un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Aosta in via Mont Fallère, dove è presente il mercato rionale del quartiere Cogne.

Una o forse due automobili sono rimaste coinvolte. Secondo una prima ricostruzione si sono scontrate e una di esse è finita contro il banco di un espositore del mercato.

La Centrale unica del soccorso riferisce di due conducenti illesi.

