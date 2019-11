Nessuna traccia dello scialpinista disperso a Champorcher. Ricerche sospese Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 16:28

CHAMPORCHER. Nessuna traccia è stata trovata dello scialpinista piemontese di 55 anni che risulta disperso dallo scorso sabato nella zona di Champorcher.

Finora tutti gli sforzi sono stati vani: né i sorvoli in elicottero né l'uso di un drone dei vigili del fuoco hanno permesso di individuare riscontri di alcun genere. Le squadre a terra inviate a completare le ricerche tra Chardonney e Laris, in una zona con alto rischio valanghe, non sono riuscite a trovare lui e nemmeno tracce del suo passaggio.

Senza esito anche i tentativi lungo torrente che scorre adiacente al percorso che l'uomo potrebbe aver seguito per raggiungere la Cimetta rossa.

Impossibile provare a rintracciarlo usando l'Artva visto che il dispositivo è staro ritrovato nella sua auto. Le ricerche sono state di conseguenza sospese.

Marco Camilli