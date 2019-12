Ricercata per rapina e estorsione, arrestata al Traforo del Monte Bianco Pubblicato: Sabato, 07 Dicembre 2019 16:04

AOSTA. Una ventenne croata condannata per rapina ed estorsione è stata arrestata ieri, 6 dicembre, mentre si apprestava a lasciare dall'Italia transitando al traforo del Monte Bianco.

La ragazza è stata identificata dagli agenti della polizia di frontiera tra i passeggeri di un bus partito da Milano e diretto a Ginevra. Dai controlli è emersa una condanna del Tribunale di Venezia Mestre per rapina ed estorsione e il conseguente mandato per l'esecuzione di un ordine di carcerazione per scontare la pena residua di dieci mesi e ventisei giorni.

All'epoca dei fatti la giovane era minorenne, pertanto è stata condotta presso la Casa Circondariale per minori di Pontremoli (MS).

