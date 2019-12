Borrello intercettato al telefono: "da solo non valgo niente" Pubblicato: Venerdì, 13 Dicembre 2019 16:50

AOSTA. Una intercettazione telefonica risalente alla sera del 21 maggio 2018, il giorno dello scrutinio delle schede elettorali votate dai valdostani per il rinnovo del Consiglio Valle, è contenuta nelle carte dell'indagine Egomnia sulla 'ndrangheta e la corruzione elettorale.

"No...grazie a voi" [...] "io da solo non valgo... da solo non valgo niente... poi ci vediamo con calma... saluta anche tuo marito". A parlare sarebbe Stefano Borrello, attuale assessore regionale alle opere pubbliche. Secondo i carabinieri del Reparto operativo di Aosta l'esponente di Stella Alpina aveva "appena avuto la certezza di essere nuovamente entrato a far parte del Consiglio regionale" ed aveva telefonato a "Carcea (ex assessore di Saint-Pierre indagata per concorso esterno, ndr) per ringraziarla del buon esito delle elezioni proferendo una frase emblematica".

La frase è considerata una delle prove del condizionamento del voto da parte della criminalità organizzata.

