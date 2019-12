Scomparso il canonico don Perruquet, aveva 88 anni Pubblicato: Martedì, 17 Dicembre 2019 08:48

VALTOURNENCHE. Saranno celebrati mercoledì 18 dicembre a Valtournenche i funerali del canonico don Silvio Perruquet, deceduto all'età di 88 anni al refuge Père Laurent di Aosta.

Don Silvio era nato a Valtournenche l’11 giugno 1931. Ordinato sacerdote il 26 giugno 1955, iniziò il suo ministero come Vicario parrocchiale presso la Parrocchia di San Lorenzo in Aosta. Divenne poi parroco a Pontey e Châtillon e fu nominato Canonico di Sant’Orso il 6 luglio 1983. Negli anni ha inoltre svolto il suo ministero presso la Collegiata di Sant’Orso come confessore e presso diverse parrocchie della diocesi in particolare Cervinia, Sarre e Chesallet fino a quando la salute glielo ha permesso.

La camera ardente sarà allestita presso la Sala Priorale del Priorato di Sant’Orso in Aosta da oggi pomeriggio. Il Santo Rosario sarà recitato nella medesima Sala Priorale oggi alle ore 19.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Valtournenche mercoledì 18 dicembre alle ore 10.00. Successivamente la salma del caro don Silvio sarà tumulata nel cimitero di Valtournenche.

