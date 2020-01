Precipita da elicottero, procura di Aosta apre un fascicolo Pubblicato: Martedì, 14 Gennaio 2020 16:16

AOSTA. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo sulla morte di un maestro di sci precipitato da un elicottero dell'eliski nel territorio comunale di La Thuile lo scorso 7 gennaio.

L'incidente è avvenuto al confine tra Italia e Francia ed è per questo che anche i magistrati aostani si stanno occupando della tragedia.

Secondo la ricostruzione il maestro di sci era rimasto impigliato alla cesta porta sci e l'elicottero alzandosi in volo lo ha trascinato in aria. L'uomo è precipitato poco dopo da un'altezza di circa 400 metri.

Quando il velivolo è decollato con il via libera dell'assistente di volo - ora indagato per omicidio colposo - era ancora in territorio italiano, mentre quando il maestro di sci è precipitato si trovava in territorio francese.

