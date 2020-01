Denunciato il sospetto ladro che ha derubato quattro ristoranti di Aosta



Potrebbe anche aver rapinato la pizzeria La Rotonda di Raso AOSTA. I carabinieri del Norm di Aosta hanno denunciato un trentunenne di Aosta, A.A., con l'accusa di aver derubato almeno quattro locali situati nel centro storico del capoluogo. La serie di furti è avvenuta la scorsa settimana ai danni della pizzeria Grotta Azzurra, del Victory Pub, dell'Osteria 1880 e dell'Osteria il Calvino. Secondo i militari dell'Arma in tutti questi casi l'autore è un trentunenne fermato la scorsa notte per un controllo mentre si aggirava nelle vie del centro munito di attrezzi da scasso e un coltello a serramanico. Ad incastrarlo la refurtiva trovata durante la perquisizione domiciliare e già restituita ai legittimi proprietari. "Le indagini proseguono - fanno sapere i Carabinieri - non potendo escludere che l’uomo, come detto trovato in possesso di un coltello a serramanico, possa essere coinvolto nella rapina in danno della Pizzeria “La Rotonda” di Tonino Raso". Marco Camilli