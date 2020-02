Incidente stradale a Pont-Saint-Martin, un ferito



Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza

PONT-SAINT-MARTIN. Grave incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada statale tra Pont-Saint-Martin e Carema. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pont che hanno estratto da un veicolo coinvolto una persona rimasta ferita. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri feriti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Aosta e di Carema e l'ambulanza per il trasporto in ospedale. redazione