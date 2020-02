Giovane valdostano muore in un incidente aereo



Incidente nel Siracusano. Insieme a Gioele Bravo ha perso la vita anche il pilota



AOSTA. Un valdostano di 20 anni residente a Quart è una delle due vittime di un incidente aereo avvenuto questa mattina nel Siracusano, dove un piccolo velivolo di una scuola di volo si è schiantato e ha preso fuoco. Sull'ultraleggero c'erano l'istruttore, Stefano Baldo di 53 anni, esperto pilota di Alitalia, e l'allievo ventenne Gioele Bravo dell'Istituto aeronautico di Catania. Sulle cause dello schianto sono in corso delle indagini da parte della procura di Siracusa. C.R.