Courmayeur, 2 bambini bloccati in un canalone: interviene il Soccorso Alpino Valdostano



Ceravano di recuperare il bob. Ferito il padre che ha provato ad aiutarli - VIDEO COURMAYEUR. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato oggi pomeriggio due bambini di 8 anni rimasti bloccati in un canalone a Dolonne, nel comune di Courmayeur, insieme al padre di uno dei due. Il difficile intervento è stato compiuto oggi pomeriggio con l'aiuto dell'elicottero. Come spiega la Centrale unica del soccorso, i due bambini sono rimasti bloccati in un tratto impervio e ripido probabilmente mentre cercavano di recuperare un bob con cui stavano giocando. Il padre di uno dei due notando la loro posizione pericolosa li ha raggiunti con gli sci in attesa dei soccorsi. Guarda il video dell'intervento > L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha lasciato due tecnici una cinquantina di metri più a valle rispetto al punto di intervento per evitare che le turbolenze provocate dalle pale in movimento creassero problemi. I tecnici hanno percorso la salita in arrampicata e, una volta raggiunto i bambini e l'adulto, li hanno aiutati a salire sull'elicottero assicurandoli al verricello che li ha issati per una quarantina di metri. La disavventura è finita abbastanza bene. I due bambini, visibilmente spaventati, non erano feriti mentre il padre ha riportato un trauma alla testa che non sembra essere grave. M.C.