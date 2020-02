Violenza in famiglia, per aostano scatta allontanamento da casa



Eseguita dalla polizia una misura cautelare nei confronti di un aostano AOSTA. Diceva alla consorte di non essere una "brava moglie" e una "brava madre" e con queste scuse la insultava e picchiava, arrivando anche a minacciarla dicendole "uscirai di casa solo con i piedi distesi". Con queste accuse un aostano accusato di maltrattamenti in famiglia è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare con allontanamento da casa e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. La misura è stata eseguita dalla polizia. Dalle indagini è emerso un quadro di violenza e vessazione pressoché quotidiano. La donna veniva anche costretta a svolgere le faccende domestiche e rimproverata "violentemente in caso di imprecisioni o ritardi". redazione