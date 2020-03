Slavina sul Monte Bianco, recuperati tre sciatori



Intervento del Soccorso Alpino Valdostano al Canale dei Tedeschi COURMAYEUR. Intervento del Soccorso alpino valdostano questa mattina a Courmayeur per tre sciatori coinvolti nella caduta di una slavina nella zona del Canale dei Tedeschi, sul Monte Bianco. A causa del distacco i tre hanno perso parte dell'attrezzatura e uno di loro ha riportato un trauma ad una gamba. Non potendo affrontare il resto della discesa in sicurezza, hanno chiesto l'aiuto dei soccorsi che prontamente hanno raggiunto la zona in cui si trovavano per procedere con il recupero. Sempre a Courmayeur il Sav ha effettuato nel primo pomeriggio un secondo intervento al Canale del Vess per aiutare altri sciatori illesi ma in difficoltà. M.C.