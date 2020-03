Escursionista scivola in un dirupo, è grave



Incidente a Champoluc per un 54enne inglese ora in Rianimazione CHAMPOLUC. Un escursionista inglese di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, a Champoluc. L'uomo è stato individuato dal Soccorso alpino valdostano in fondo al dirupo in cui era scivolato a causa del fondo nevoso riportando gravi lesioni. Per l'escursionista è stato disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale in prognosi riservata per politrauma e ipotermia. Sono invece meno gravi le condizioni di un secondo escursionista recuperato a Chatillon dal Soccorso alpino valdostano e dal Sagf della Guardia di finanza. L'uomo si è infortunato ad una caviglia mentre percorreva il sentiero verso il monte Chameran. È stato condotto al pronto soccorso di Aosta per le cure del caso. E.G.