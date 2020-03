Coronavirus, ancora un caso positivo in Valle d'Aosta



Cresce ancora il numero di persone in quarantena AOSTA. Un nuovo caso positivo di Coronavirus è stato registrato oggi in Valle d'Aosta. Il bilancio del bollettino serale diffuso dalla Regione indica attualmente 19 persone positive al virus, due delle quali ricoverate in ospedale e diciassette poste in isolamento a domicilio. Sale anche il numero di tamponi negativi, 48 su 101, mentre dei restanti 33 test ancora si attende l'esito. Infine aumenta in forma considerevole il numero di persone in quarantena: 287 contro le 213 del precedente bollettino di cinque ore fa.

redazione