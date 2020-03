Coronavirus, bar aperto a Sarre: multati titolare e tre clienti



Intervento della polizia per la violazione dei decreti sul contenimento dell'epidemia SARRE. La polizia di Aosta è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Sarre dove un bar non ha rispettato l'obbligo di chiusura imposto dai decreti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il titolare del locale è stato multato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Multati anche i tre clienti sorpresi all'interno del locale a consumare in barba alle restrizioni. Il bar è stato chiuso e rischia di perdere la licenza.

M.C.