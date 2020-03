Coronavirus, positivo anche il commissario dell'Usl Valle d'Aosta



Angelo Pescarmona si trova in isolamento a domicilio AOSTA. Angelo Pescarmona, commissario dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, è risultato positivo al test Covid-19. Lo riferisce in una nota l'Amministrazione regionale. "Il commissario dottor Angelo Michele Pescarmona, dopo un episodio febbrile lieve, è stato sottoposto a tampone. L'esame è risultato positivo", si legge nel comunicato. Il commissario dell'azienda sanitaria "è stato posto in isolamento domiciliare presso il proprio domicilio di Aosta" e "le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione". La Regione comunica infine che "la situazione relativa ai soggetti che hanno avuto contatti con il dottor Pescarmona è in fase di valutazione". M.C.