Vìola l'isolamento domiciliare: denunciato villeggiante a Valtournenche



I carabinieri lo hanno accusato di epidemia colposa

AOSTA. Un uomo di circa 30 anni sottoposto alle misure di isolamento in una seconda casa della Valtournenche è stato denunciato dai carabinieri per aver violato la quarantena. Dovrà rispondere di epidemia colposa. Il fatto risale allo scorso sabato. L'uomo, residente fuori Valle, era arrivato nella seconda casa prima dell'entrata in vigore del decreto #iorestoacasa. Era però posto in isolamento domiciliare e si è allontanato. I vicini hanno segnalato il suo spostamento e i carabinieri lo hanno rintracciato dopo mezz'ora.

redazione