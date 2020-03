A spasso per Courmayeur con il suv nonostante l'epidemia: denunciato 2 volte in 2 giorni



Un milanese il protagonista dell'episodio riportato da La Stampa COURMAYEUR. Controllato e denunciato due volte in un fine settimana per aver violato il decreto #iorestoacasa: è accaduto in Valle d'Aosta, a Courmayeur per la precisione. L'episodio è riportato dal quotidiano La Stampa. Lo scorso sabato sera l'uomo è stato fermato alla guida di un suv dalle forze dell'ordine che presidiano le strade della località ai piedi del Monte Bianco e sottoposto a controlli. Rispondendo alle domande sul perché si trovasse in giro ha detto di arrivare da Milano e ha fornito una sua spiegazione che però non ha avuto riscontro visto che, dopo la verifica di rito, nei suoi confronti è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. La sera successiva la stessa persona è stata nuovamente controllata. Ai carabinieri ha dato un'altra spiegazione che gli è valsa una seconda denuncia. redazione