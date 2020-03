Covid-19, terzo decesso in Valle d'Aosta



In corso due test su altrettanti anziani morti in ospedale AOSTA. Si aggrava il bilancio dei decessi registrati in Valle d'Aosta legati al Coronavirus. Una terza persona positiva al virus è deceduta all'ospedale regionale U. Parini - riferisce l'Ansa. Al momento non è nota l'età né se il paziente soffrisse di patologie pregresse. Si registrano inoltre due decessi sospetti. Si tratta di due anziani, entrambi di oltre 90 anni, a cui è stato eseguito il tampone per il Covid-19. In attesa dell'esito del test i parenti si trovano in isolamento volontario. redazione