Coronavirus, 162 casi in Valle d'Aosta e più di 1.600 persone in isolamento



141 i tamponi in attesa. L'Usl lavora per potenziare il laboratorio interno di analisi AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino delle ore 13 che ricapitola la situazione Coronavirus in Valle d'Aosta al 18 marzo. I casi attuali sono 162 e quelli totali totali, inclusi quindi i deceduti, 165. Sono inoltre 68 i ricoverati in ospedale, nove dei quali in Rianimazione. I casi sospetti (cioè i tamponi in attesa) salgono 141. In un caso l'esame riguarda una persona ricoverata in Rianimazione. L'Usl è al lavoro per potenziare il laboratorio interno che analizza i tamponi. Attualmente la capacità è di 60/90 tamponi giornalieri e si punta a raddoppiarla implementando apparecchiature e personale. Le persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare risultano 1.617.



redazione