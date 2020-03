Coronavirus, aumentano le vittime in Valle d'Aosta. I positivi attuali salgono a 209



Tra le vittime il farmacista di Saint-Vincent Lorenzo Repetto. 11 positivi sono in gravi condizioni

AOSTA. Cresce ancora, come previsto, il numero di casi positivi al virus Covid-19 in Valle d'Aosta. Il ventiduesimo bollettino diffuso dalla Regione indica 209 contagiati attuali. E cresce anche il bilancio delle vittime: quelle ufficiali sono 6. L'Ansa ne riporta 7. Tra i deceduti anche il farmacista di Saint-Vincent Lorenzo Repetto, di 64 anni, che non soffriva di patologie pregresse gravi ed era ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Aosta ed un 98enne deceduto nei giorni scorsi in ospedale e risultato positivo al tampone effettuato dopo la morte. I casi gravi, con ricovero in Rianimazione, sono 11; altri 47 sono sotto cure ospedaliere. Il reparto Covid dell'ospedale si sta attrezzando per raggiungere i 100 posti letto con possibilità di un ulteriore ampliamento in vista del picco epidemiologico. I tamponi in attesa di risultato sono 168 di cui 14 effettuati su pazienti ospedalizzati. Infine il dato sulle persone in isolamento domiciliare: 1854.



Clara Rossi