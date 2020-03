Sorpreso in auto dalla Gdf con 14 ovuli di cocaina: arrestato a Sarre



Il giovane è stato inoltre denunciato insieme a tre connazionali per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità AOSTA. Fermati per uno dei numerosi controlli in corso sul rispetto del DPCM dell'11 marzo sull'emergenza Coronavirus, in quattro finiscono denunciati e uno di loro anche arrestato. E' accaduto a Sarre. Sono state le Fiamme gialle ad incappare nella loro auto. Visto che la presenza di quattro persone non permettere di rispettare la distanza interpersonale minima di metro, i militari hanno così deciso di fermare il mezzo per le verifiche di rito. Gli occupanti, tutti giovani marocchini residenti in altri Comuni, non hanno saputo giustificare la loro presenza a Sarre. Dai controlli i finanzieri hanno scoperto anche precedenti per stupefacenti a carico di tre di loro. Il fiuto dei cani antidroga e la successiva perquisizione personale ha portato al sequestro ad uno di loro 14 dosi di cocaina, 11 delle quali occultate nel retto. Per il giovane sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. Tutti sono stati inoltre denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità amministrativa e circa 500 euro sono stati sequestrati quale provento dell'attività di spaccio. Marco Camilli