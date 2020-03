Issogne, muore per un malore mentre passeggia con il cane



Mobilitati una trentina di soccorritori per ritrovarlo. L'appello: restate a casa ISSOGNE. Un sessantenne è morto a causa di un malore mentre passeggiava con il cane lungo un sentiero in una zona sopra Issogne. Di lui era stato segnalato il mancato rientro. Una trentina di soccorritori tra vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 sono stati attivati per riuscire a rintracciarlo. "In questa fase di emergenza è necessario che la gente resti a casa perché eventi come quello della notte scorsa coinvolgono un grande numero di operatori che invece devono essere dedicati alla gestione dell'emergenza Coronavirus sul territorio", l'appello che le autorità rilanciano dopo questa tragedia. redazione