Coronavirus, superati i 300 contagi in Valle d'Aosta



Più di 2.300 persone in isolamento AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino delle ore 13 riferito alla situazione dei contagi del virus Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi positivi attuali aumentano rispetto a ieri e arrivano a 296; i morti indicati sono sempre 8 (sette uomini e una donna). I casi positivi totali dunque superano quota 300 e sono 38 in più rispetto al precedente bollettino. La vittima più giovane del Covid-19 aveva 63 anni, quella più anziana 98. I contagiati attualmente in ospedale sono 75 e 15 sono in cura nel reparto di Rianimazione. A domicilio 221 persone. I tamponi in attesa di risultato sono 243; quelli effettuati nel totale 882 (una sessantina in più rispetto al bollettino precedente). Infine il dato sugli isolamenti: 2.328 le persone sottoposte alla misura (un centinaio in più rispetto a ieri). redazione