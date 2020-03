Sorpreso a orinare davanti al supermercato: 10mila euro di multa



L'uomo è stato anche denunciato dai Carabinieri di Aosta per essersi allontanato troppo per fare la spesa AOSTA. Un quarantenne residente in bassa Valle è stato denunciato e dovrà pagare una contravvenzione di 10mila euro. Atti osceni in luogo pubblico e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità i reati contestati. L'uomo era andato a fare la spesa in un supermercato alle porte di Aosta nonostante avesse a disposizione altri supermercati più vicini ed è stato per di più sorpreso ad orinare nel parcheggio. I carabinieri hanno applicato il doppio della contravvenzione minima per gli atti osceni e proceduto con la denuncia per non aver rispettato le limitazioni sugli spostamenti al di fuori del Comune in cui ci si trova. M.C.