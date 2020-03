Positivo al Coronavirus il medico di Aosta autore del video contro le mascherine fazzoletto



Contagiato dal Covid-19, è ricoverato nello stesso ospedale in cui lavorava



AOSTA. Domenico Pone, l'urologo dell'ospedale Parini di Aosta che in un video di denuncia aveva fortemente criticato le "mascherine fazzoletto" ricevute ad inizio turno, è risultato positivo al Coronavirus. Il video pubblicato pochi giorni fa su Facebook era diventato virale in rete. Il medico criticava il dispositivo di protezione ricevuto per l'uso durante il turno di lavoro: "Così ci condannate a morte", diceva. L'Usl aveva annunciato possibili provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per possibile danno d'immagine. Il medico si era poi scusato formalmente, mettendo fine alla questione. Ora si trova ricoverato nel reparto dedicato Covid-19. Le sue condizioni di salute infatti sono peggiorate.



Clara Rossi