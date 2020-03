Coronavirus, Carabinieri di Aosta segnalano 14 denunce in un giorno



In alta Valle segnalata una giovane con una modica quantità di droga AOSTA. Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto dei decreti contro la diffusione del Coronavirus. I carabinieri della compagnia di Aosta riportano di aver denunciato nella giornata di ieri, martedì, un totale di 14 persone per inosservanza dei provvedimenti delle autorità, cioè per il mancato rispetto delle restrizioni sugli spostamenti. In alta Valle inoltre i militari della stazione di Morgex hanno denunciato una giovane sempre per violazione dell'articolo 650 del Codice penale. La ragazza inoltre è stata sorpresa con 10 grammi di marijuana ed è stata quindi segnalata alle autorità. M.C.