Coronavirus, in Valle d'Aosta 457 casi positivi attuali e 39 decessi



I contagiati totali salgono a 500. +44 casi positivi in 24 ore. Aumentano anche i decessi AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino quotidiano sui casi di Coronavirus accertati al momento in Valle d'Aosta. I numeri sono in costante crescita: i positivi attuali balzano a 457 (ieri erano 413) di cui 71 ricoverati in ospedale nel reparto Covid (erano 75) e 26 in terapia intensiva (24). I deceduti aumentano ancora: 39, quattro in più rispetto a ieri, di cui 30 maschi e 9 femmine. I guariti sono tutt'oggi 2. Sommando i casi attuali ai decessi e ai guariti, la nostra regione raggiunge i 500 contagiati dal Covid-19. I casi negativi risultano 515, dieci di più rispetto a ieri. Oggi sono stati refertati 54 tamponi; altri 282 tamponi sono in attesa. Sul fronte dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine risultano 877 verifiche e 5 denunce più una sanzione. E.G.