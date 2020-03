Coronavirus, aumenta a 48 il numero dei decessi in Valle d'Aosta



I casi positivi aumentano di poco per effetto dei pochi tamponi refertati dal laboratorio AOSTA. I casi attuali positivi al virus Covid-19 in Valle d'Aosta aumentano a 529 (ieri erano 511), di cui 79 ricoverati nel reparto dedicato dell'ospedale Parini e 27 in Terapia Intensiva. I deceduti sono ancora aumentati: 48, cioè sei in più rispetto a ieri. Si tratta di 35 uomini e 13 donne di cui 6 indicati come deceduti "a domicilio". I guariti rimangono per ora 2. Sono i dati del bollettino di domenica 29 marzo diffuso dalla Regione. I numeri contenuti nella comunicazione odierna sono anche frutto del rallentamento subito dal laboratorio di analisi dei test che, a causa della mancanza delle sostanze reagenti, sta limitando l'attività ai soli tamponi urgenti. Oggi ne sono stati refertati 43 contro i 150 di ieri. Altri 268 tamponi sono in attesa. redazione