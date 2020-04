Cliente molesto dà un pungo a un carabiniere: arrestato



I militari di Aosta erano intervenuti in un esercizio commerciale di Gressan AOSTA. Ubriaco, entra in un negozio e poi colpisce i carabinieri che intervengono per sanzionarlo. È accaduto ieri pomeriggio a Gressan. L'uomo, un quarantenne straniero originario di un Paese dell'Ue e residente in un comune della cintura di Aosta, si era presentato all'interno di un esercizio commerciale iniziando a disturbare i clienti. Quando i carabinieri della stazione di Aosta e della Radiomobile sono intervenuti per identificarlo e sanzionarlo, l'uomo ha reagito aggredito uno dei militari e sferrandogli un pugno alla pancia. Il quarantenne è stato portato ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. Il militare ha riportato ferite lievi. redazione