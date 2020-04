Coronavirus, aumentano ancora i casi positivi così come guariti e deceduti in Valle d'Aosta



Sono 98 le persone ricoverate in ospedale; 347 i casi sospetti

AOSTA. Riprendono a correre i dati sulla diffusione del Coronavirus in Valle d'Aosta. Il bollettino odierno, alla luce dei 106 nuovi tamponi esaminati oggi, riporta 668 casi positivi attuali (631 ieri) con un aumento da 86 a 98 delle persone con sintomi abbastanza gravi da rendere necessario il ricovero in ospedale ad Aosta. Ventisei invece le persone in terapia intensiva (28). I guariti, come anticipato questa mattina, sono saliti da 2 a 18. Il più giovane è un bambino di 4 anni, il più grande un anziano di 75. Rispetto a ieri risultano ulteriori 2 decessi - un uomo ed una donna - per un totale di 61 morti di età compresa tra i 58 ed i 100 anni. Dodici i decessi indicati "a domicilio". Infine il dato dei tamponi: 106 quelli refertati oggi e 347 in attesa. M.C.