Coronavirus, positivo il sindaco di Aosta Centoz. 'Sono in autoisolamento'



Su Facebook: 'non ho più la febbre e, fortunatamente, non ho altri sintomi' AOSTA. Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, è positivo al Coronavirus. Lo riferisce su Facebook lo stesso primo cittadino del capoluogo. "Sto bene, non ho più la febbre e, fortunatamente, non ho altri sintomi. Sto bene ma devo stare ancora in isolamento. Stamattina infatti mi è arrivato l'esito del tampone ed è positivo", scrive. "Come sapete sono in isolamento da giovedì scorso perché ho avuto qualche linea di febbre". Centoz ricorda che "la raccomandazione è sempre la stessa e vale ancor di più oggi: state a casa, ne va della vostra salute e della salute di tutti! Siate responsabili e - ne sono convinto - usciremo tutti da questa pandemia. Oggi un abbraccio va a chi è malato e a chi ha perso i suoi cari". M.C.